RMC SPORT - Marchesi: "Tweet Juve, atto d'amore per Ronaldo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stefano Marchesi, pr manager sportivo, a ‘Maracanà’, nel pomeriggio di RMC Sport, ha parlato della Juventus e sul caso Ronaldo. Ecco le sue parole: “CR7 è stato voluto da Paratici per alzare l’asticella del club. Loro hanno capito che non era un problema tecnico ed economico, ma c’era una mancanza di vicinanza umana, soprattutto su alcune questioni. La Juventus ha percepito questo disagio e capito che serviva una nuova avventura. L’amore che il calciatore Ronaldo e l’uomo Cristiano sta dimostrando per la Juve traspare in tutto, è palese e riscontrabile in ogni sua mossa. Il tweet della società è l’atto amorevole di una famiglia che si schiera accano ad un figlio ingiustamente accusato”.