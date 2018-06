RMC SPORT - Marchetti (dg Cittadella): "Frosinone in campo per il pareggio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In esclusiva a RMC Sport, il dg del Cittadella, Stefano Marchetti, ha analizzato il pareggio per 1-1 contro il Frosinone nell'andata della semifinale play-off di B:

Che sensazione le ha lasciato questa partita?

"Ho avuto la sensazione che il Frosinone ci abbia sofferto. Loro hanno giocato una gara in contropiede per portare a casa il pareggio, quindi ci temono e hanno rispetto di noi. Se leviamo degli errori nostri, avremmo vinto la partita. Oggi abbiamo fatto più noi, nel bene e nel male. Gli episodi però nel calcio fanno la differenza, quindi dovremo essere bravi domenica a non commettere errori".

Si è sentita la stanchezza dei tempi supplementari contro il Bari?

"La fatica c'è, ma c'è anche tanto entusiasmo e voglia di far bene. I ragazzi oggi hanno corso per tutta la partita, ora siamo più stanchi, ma ci stiamo giocando un obiettivo importante e dobbiamo recuperare il prima possibile le forze".

Che partita si aspetta domenica?

"Una gara dalle grandi emozioni, ci giochiamo qualcosa di storico. Dobbiamo essere bravi a recuperare bene, l'aspetto emotivo poi farà la differenza".