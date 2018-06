RMC SPORT - Marchetti: "La Juve vuole far cassa per investire. Chiesa resta"

© foto di Federico De Luca

Punto mercato nel pomeriggio di RMC Sport con Luca Marchetti di Sky Sport: "La Juventus sta cercando di fare cassa per investire: le due cessioni di cui si parla ora riguardano Sturaro e Mandragora. Soprattutto sul secondo, la società vuole mantenere il diritto di recompra. In questo momento Cancelo esclude Darmian. A centrocampo la Juventusfc vorrebbe liberare un posto per un giocatore importante. Milinkovic? Secondo me i bianconeri non ci proveranno mai, ha un costo troppo elevato". Sulla Fiorentina: "Chiesa rimane, c'è un progetto di crescita e la volontà comune di continuare insieme per almeno un altro anno. Non è un problema di prezzo, il Napoli ha offerto 50 milioni più due giocatori: la Fiorentina ora non lo vende. I tifosi del Napoli non devono preoccuparsi. I giocatori che girano intorno al club magari ora non sono famosissimi ma lo diventeranno: Ruiz è forte, lo vuole anche il Real. Leno invece è conteso dall'Arsenal".