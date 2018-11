RMC SPORT - Marelli: "Errore di Mazzoleni su Benatia: era almeno giallo"

A RMC Sport ha parlato l'ex arbitro Luca Marelli. Tante dichiarazioni e analisi sulla gara tra Milan e Juventus, c'è spazio anche per il rigore concesso ai rossoneri. "Qua non si discute sul giallo o meno. Ma sul rosso o sul giallo. Per la tipologia di intervento, il giallo era il provvedimento minimo. E' un errore di Mazzoleni".

