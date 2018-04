RMC SPORT - Marocchino: "Non c'è paragone tra Juve e Real"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex giocatore bianconero Domenico Marocchino ha commentato così a RMC Sport Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale di Champions League in programma questa sera:

Che partità sarà Juventus-Real Madrid?

"Non sarà facile, il Real Madrid ha vinto 3 volte la Champions League negli ultimi anni. Non c'è paragone tra le due squadre, ma la speranza è che nella doppia sfida la Juventus riesca ad avere la meglio. Se fosse stato uno scontro diretto, sarebbe stato diverso, visto che nel singolo incontro ha sempre la meglio la squadra più forte"

Sulla lotta Scudetto...

"La Juventus è più predisposta, a Torino sono tutti più concreti. Il Napoli non è riuscito a vincere il campionato con Sivori e Altafini, senza togliere nulla alla rosa di oggi, anche se manca un elemento che fa la differenza in campo. Il problema del Napoli è che non deve pensare agli avversari. Il Sassuolo se l'è giocata a morte contro il Napoli? La Spal ha fatto la stessa cosa con la Juventus".