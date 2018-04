RMC SPORT - Materazzi: "Mancini ct? Dimostri il suo valore. EL? Vedo Milan”

Fonte: dal nostro inviato Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

A Tolentino, in provincia di Macerata, oggi ci sarà l'inaugurazione di un centro sportivo polifunzionale promosso dal CSI e Inter e nella giornata di ieri c'è stata una partitella tra le glorie nerazzurre è una rappresentativa di Tolentino per beneficenza. A margine della sfida ha parlato l'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi: "Oggi ci siamo divertiti ed è stato bello essere nel mezzo a così tanta gente. E' un orgoglio per me far parte di una iniziativa che può dare il modo a questa terra di ripartire. La corsa Champions dell'Inter? Ci sono tre squadre e ne vanno due. Sarà una bella sfida. Karamoh? Mi piace dal primo giorno. E' giovane, spensierato, che salta l'uomo e non ha paura di giocare a San Siro. Significa che ha personalità. Un Mondiale senza Italia? Oramai dovremo averla metabolizzata. Dobbiamo ricominciare, con un nuovo ct. Mancini nuovo selezionatore? Si è proposto lui, adesso deve dimostrare di valere per tutto ciò che ha fatto in carriera. L’Europa League? Vedo favorito il Milan”.