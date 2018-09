© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mattioli, presidente della Spal, è intervenuto a RMC Sport, durante 'Maracanà', per parlare delle vicende che riguardano il suo club.

Sullo stadio

"Un mezzo miracolo quello dei lavori al Mazza. E' stata un'estate dura, abbiamo creato 4mila posti che mancavano e lo abbiamo davvero fatto bello, diventerà un piccolo gioiello. In questi anni abbiamo fatto le cose a modo. C'è un entusiasmo particolare a Ferrara che coinvolge un po' tutti, anche i bambini vanno a scuola con la maglia della Spal".

Sull'allarme giovani

"Ha ragione Mancini. Giocano sempre meno giovani ,servirebbe più coraggio. Contento della convocazione di Lazzari, per me è stato un premio particolare e lui se l'è meritato in pieno. Mi sono emozionato nel vederlo in campo".