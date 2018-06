RMC SPORT - Mauro (Italia): "Portogallo rullato. Mondiale meritato"

JUVENTUS, PERIN FINO AL 2022 ED EMRE CAN SI LIBERA DAL LIVERPOOL. NAPOLI, INSIDIA ARSENAL PER TORREIRA. ROMA, BERARDI PISTA CALDA. INTER, IDEA PICCINI DELLO SPORTING LISBONA. GENOA, UFFICIALE L'ARRIVO DI PIATEK DAL CRACOVIA JUVENTUS La Juventus punta forte su Federico Chiesa....

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 giugno

Russia -6, i talenti: anvedi come balla Nandez

Ponciroli: "Rafinha sostituibile. L'Inter non si deve svenare"

Milan, non solo Cutrone: in programma anche il rinnovo di Zapata

Parma, per il centrocampo c'è anche un ritorno di fiamma per Bjarnason

Sampdoria, da un Ferrari a un altro: trattativa col Bologna per Alex

Parma, per la difesa piace il 2000 Bettella

Juventus, offerta da 12 milioni dell'Eintracht Francoforte per Cerri

L'Argentinos Juniors avvisa le italiane: "Pochi 5,5 milioni per Gonzalez"

Sassuolo, pressing per Varnier. Ci sono anche Atalanta e Fiorentina

Parma, sfida a Inter e Sassuolo per Gonzalez dell'Argentinos

Udinese, per l'attacco piace Brignola. Ma occhio al Sassuolo

Napoli, Lainer dopo Verdi: contatti continui per l'esterno del Salisburgo

