RMC SPORT - Mauro: "La Juve deve passare. Napoli, Sarri andava tutelato"

In diretta su RMC Sport, durante la trasmissione 'Maracanà', Massimo Mauro, opinionista di Sky Sport ed ex giocatore bianconero, si è soffermato sui sorteggi dei quarti di finale di Champions League:

Come commenta il sorteggio della Juventus?

"Tra le forti, la Juventus ha preso la migliore. Contro il Real Madrid si deve passare il turno: i bianconeri sono più forti e devono vendicare la finale dell'anno scorso. Deve giocare con personalità".

Il Real Madrid può distrarre la Juventus dal campionato?

"Il problema ce l'ha chi non partecipa alle coppe europee. Giocare questo tipo di partite ti dà molta forza: i giocatori importanti devono fare partite di questo livello, hanno su di loro le attenzioni di tutto il mondo. Se sei una grande squadra, e rimanere nei ricordi degli sportivi, bisogna sia giocare bene che vincere".

È un messaggio a Sarri?

"Sì, mi dispiace che il Napoli abbia abbandonato le coppe per concentrarsi solo sul campionato. Ora rischia di non trionfare in serie A per colpa di un atteggiamento sbagliato, che deriva in primis dal tecnico. La sua comunicazione? Un allenatore deve essere bravo a non dare alibi ai suoi calciatori. La società avrebbe dovuto tutelarlo, comprando qualche giocatore di esperienza, abituato a vincere".

Sarri è da top club?

"Sarri ci sa fare con i grandi campioni, lo dimostra il rapporto che aveva con Higuain e con gli attuali componenti della rosa. Per lui non sarà questo il problema, ma quello che dovrà misurarsi con la vittoria.

La Roma contro il Barcellona?

"La Roma ha pochissime chance di passare il turno. Non è abituata a questo tipo di partite al contrario del Barcellona, non ha esperienza e pagherà dazio. L'unica cosa positiva è che sotto l'aspetto psicologico non ha niente da perdere".