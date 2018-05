RMC SPORT - Mauro: "Sarri e Allegri? I cambiamenti fanno bene"

Ospite del 'Maracanà' di RMC Sport, l'ex giocatore di Juventus e Napoli - attualmente opinionista di Sky Sport - Massimo Mauro si è espresso in merito ai temi più caldi di questo campionato:

Finiranno i cicli di Allegri e Sarri?

"Quello di Allegri potrebbe anche finire, la Juventus è andata talmente bene che se cambiasse non sarebbe uno scandalo. Mi dispiacerebbe se Sarri dovesse andare via, è stata un'esperienza straordinaria, fatta di grandi vittorie che non hanno mai portato a vincere un trofeo".

Perdendo Sarri, il Napoli deve puntare su un allenatore con la stessa filosofia?

"A me i cambiamenti non dispiacciono. Molti giocatori che stanno facendo bene, potrebbero trovarsi male con un allenatore dalle idee diverse, ma i cambiamenti fanno bene all'ambiente. Se dovesse arrivare un nuovo tecnico con una filosfofia diversa, la società dovrà per forza rivoluzionare la squadra".

Cosa deve fare l'Inter?

"Puntare su un gruppo di giocatori per un po' di tempo. L'Inter ha fatto una buona stagione, non ha fatto male, ma ha avuto poca continuità. Mi piacerebbe che Spalletti il prossimo anno possa lottare per lo Scudetto. Questa stagione c'è stato un grande Lazio rispetto alla Lombardia, fatta eccezione per l'Atalanta".