RMC SPORT - Mazzitelli: "Acerbi merita la Lazio. Berardi un talento"

© foto di Federico Gaetano

Ospite d'eccezione sulle tribune del 'Maracanà' di RMC Sport, Luca Mazzitelli, centrocampista del Sassuolo, ha parlato della sua stagione passata, di quella futura e di altri temi di mercato:

Un bilancio della stagione appena trascorsa?

"È stata una stagione particolare per me e per il Sassuolo. Siamo partiti male, in salita, poi dopo il cambio d'allenatore siamo riusciti a salvarci. Inizialmente speravo in un altro tipo di annata, ma per crescere serve anche passare attraverso queste stagioni".

In cosa è stato bravo Iachini?

"Il mister ci ha trasmesso subito tanta sicurezza, tanta tranquillità necessaria. Ci diceva sempre di non guardare gli avversari e di giocare sempre come sapevano noi, infatti abbiamo fatto diversi punti con squadre forti come il Milan e il Napoli. Ora ripartiamo con il nuovo allenatore e con tanto entusiasmo. Fin dal ritiro cercheremo di capire cosa vuole mister De Zerbi. Personalmente il prossimo anno vorrei trovare anche il gol, che in questo appena passato non è arrivato".

Acerbi è vicino alla Lazio....

"Per noi è stato fondamentale, è un esempio per tutti. È un professionista che non molla mai, neanche in allenamento: non a caso non salta una partita da due anni. Da professionista ci mancherà se dovesse andare via. La Lazio? Si merita un'occasione del genere, è fortissimo".

Su Berardi:

"Anche lui è fortissimo. Come tutta la squadra quest'anno ha avuto delle difficoltà ma non ho dubbi sulle sue qualità, è un grande talento".

Chi ti ha impressionato in questa Serie A?

"Dybala. L'abbiamo incontrato all'inizio del campionato e ci ha fatto una tripletta".

Chi è il tuo idolo?

"Ora ha smesso, era Gerrard. Ora cerco di rubare con gli occhi a tutti i centrocampisti che mi piacciono. In A c'è Milinkovic, che ha fatto un anno strepitoso. Sarei curioso di vederlo in un top club come la Juventus, quest'anno con la Lazio ha dominato dal punto di vista fisico e tecnico".

Per chi farai il tifo al Mondiale?

"Per il Brasile, è la squadra più piacevole da vedere con tanti giocatori importanti. Anche la Francia potrà fare bene".