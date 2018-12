© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"L'Inter in alcuni momenti mi piace molto, in altri va in tilt. Se partirà col piede giusto, questa sera potrà fare una sorpresa alla Juventus". Parola di Sandro Mazzola, che dai microfoni di RMC Sport, a Maracanà, parla della sfida di stasera tra bianconeri e nerazzurri.

Sull'Inter

"Deve aggredire in continuazione la Juventus nella propria metà campo, altrimenti la situazione diventa tragica. Spalletti per sorprendere Allegri potrebbe schierare le due punte: Icardi e Lautaro. Speriamo si riaprirà il campionato. Un pronostico di Juve-Inter? Finirà 1-2. Un consiglio sul mercato? L'Inter deve prendere Chiesa".

Sulla Juventus

"CR7 ha riportato entusiasmo, i grandi campioni hanno questo potere. È talmente bello vederli. Ronaldo il Fenomeno? Ogni giorno si inventava qualcosa di diverso".