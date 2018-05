RMC SPORT - Mengoni, Ascoli: "Questa salvezza vale una Champions"

© foto di Federico Gaetano

Andrea Mengoni, capitano dell'Ascoli, a RMC Sport Live Show commenta così la permanenza dei suoi in Serie B dopo lo spareggio contro la Virtus Entella: "Quando c'è una sofferenza così la soddisfazione è doppia. Per noi è come aver vinto la Champions League in un'annata che è stata molto complicata. Ce l'abbiamo fatta e adesso ci dobbiamo godere questa salvezza. In questo cammino è stato fondamentale il presidente perché ci ha dato fiducia in un momento molto complicato".

Perché è stata un'annata così difficile?

"Ci sono stati degli errori ma la sfortuna ha fatto il suo, anche stasera mancava mezza squadra. Tanti di noi hanno avuto problemi fisici. E' stata un'annata dura ma da quando è arrivato Cosmi qualcosa è cambiato. Il gruppo si è unito e sono uscite le nostre qualità. Ci tengo tantissimo all'Ascoli e mi sono fatto trovare pronto quando è servito. L'anno scorso è stato diverso rispetto a questa stagione".

Situazione difficile anche per il rapporto tra società e tifosi?

"Questo è un peccato perché una società e una piazza come l'Ascoli non esistono in Serie B e oggi lo abbiamo dimostrato. Mi dispiace questa situazione e fa male perché un presidente così faremo fatica a ritrovarlo".