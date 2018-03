RMC SPORT - Miccoli: "Dybala può aiutare Messi a vincere il Mondiale"

© foto di Federico Casinelli/TuttoFrosinone.com

Ai microfoni di RMCSport è intervenuto l'ex attaccante di Palermo e Juventus Fabrizio Miccoli, che si è focalizzato sulle vicende della nostra Nazionale, facendo però riferimento anche a quanto detto dal CT dell'Argentina Sampaoli.

Fabrizio lei conosce bene Dybala: che effetto le hanno fatto le parole di Sampaoli?

"Io conosco benissimo Paulo, personalmente, e ho avuto modo di lavorare con lui. E' cresciuto molto fino a diventare uno dei giocatori più forti del nostro campionato. E' un grandissimo. Sampaoli è abituato forse a vedere Messi e davanti alla Pulce tutti i giocatori sembrano normali. Lionel è di un altro pianeta rispetto a tutti. Questo ce lo scordiamo probabilmente. Basta fare una doppietta, una tripletta, una bella giocata per iniziare con paragoni importanti. Messi, come Cristiano Ronaldo d'altronde, sono inarrivabili. Subito dopo di loro c'è però Paulo, perché è giovane, può migliorare e ha il futuro dalla sua".

Crede che magari Messi abbia influito su queste parole del CT dell'albiceleste?

"Non credo Sampaoli sia così stupido. Anche perché è vero che Messi vuole a tutti i costi il Mondiale, ma i giocatori forti - e Dybala lo è - ti aiutano a vincere. Quindi perché eventualmente questa scelta?".

Un altro escluso eccellente potrebbe essere Mauro Icardi...

"L'argentina ha un gioco molto diverso rispetto all'Inter. Icardi è il centro di tutto il gioco nel suo club. In Nazionale ci sono circa 5 giocatori forti quanto lui, se non più forti. Chi togli: Aguero? Dopo che ha fatto moltissimi gol in Premier? Saranno scelte da fare al momento per Sampaoli. Ora sta vedendo altri giocatori più in forma. L'Argentina può convocare calciatori incredibili. Loro sì che non hanno problemi!".

Non come noi che dobbiamo ricostruire: lo avrebbe chiamato Balotelli?

"Sono scelte del CT. Abbiamo giovani importanti per creare una buona Nazionale. Con il Nizza Mario sta facendo ottime cose e lui ha espresso la volontà di riabbracciare l'azzurro. In questa Italia ci poteva stare benissimo".