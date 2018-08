RMC SPORT - Micheletti: "Modric più importante di CR7. Stupito dal Napoli"

L'intervento dell'opinionista Giorgio Micheletti in diretta sulle frequenze di RMC Sport:

Quanto perde il Real Madrid senza Ronaldo?

"Non tanto quanto guadagna la Juventus. Il Real ha tanti altri giocatori forti e di qualità, ha perso un faro mediatico ma calcisticamente parlando potrebbe anche guadagnarsi".

E senza Modric?

"Se ci sarà, la perdità di Modric si sentirà un pochino di più. Nel Real Modric era più importante di Ronaldo, che segnava e faceva azioni spettacolari perchè c'era il croato in mezzo al campo. Sono curioso di vedere se CR7 farà le stesse cose alla Juventus senza Modric, che invece all'Inter avrebbe sempre lo stesso rendimento alto. Modric è il riassunto di tutte le scuole calcistiche del mondo: ha la fantasia degli spagnoli e la concretezza degli italiani. I nerazzurri sono già l'anti Juve, se dovessero fare quest'acquisto la distanza con i bianconeri si assottiglierebbe ancora di più".

Sul mercato del Napoli:

"Dopo aver preso Ancelotti, mi sarei aspettato un mercato alla sua altezza. Mi stupisce il silenzio del tecnico, anche se non ha mai parlato di questo argomento pubblicamente nella sua carriera. Parlare di pessimismo cosmico però è esagerato".

Sarri farà bene al Chelsea?

"Non so se la Premier gli darà il tempo e lui ne ha bisogno per far capire ai suoi che gioco vuole. Sarri ha bisogno di tempo per fare vedere a tutti ciò che è capace di fare. Vedo che è già cambiato, si sta adattando per esempio mettendo la giacca in alcune situazioni e non avendo la sigaretta in campo".