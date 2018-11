RMC SPORT - Milanetto: "Genoa, il calendario non ha aiutato"

© foto di Federico De Luca

Omar Milanetto, ex calciatore, è intervenuto durante Maracanà nel pomeriggio di RMC Sport per parlare del Genoa ma anche di Nazionale e tanto altro.

Sul Genoa e Juric

"Il calendario non ha aiutato, adesso dopo la sosta arriverà il derby, che è sempre una partita complicata. Poi il calendario potrà dare una mano. Il cambio di panchina? Avrà valutato la società. Il campionato comunque è lungo e penso che il Genoa possa comunque raggiungere il proprio obiettivo".

Su Piatek

"Era impensabile che continuasse a viaggiare con al media di un gol a partita. Aveva una media incredibile. Credo c’entri poco il cambio in panchina, ci sono per gli attaccanti momenti così".

Su Gasperini e l’Atalanta

"E’ stata costruita molto bene, ha giocatori di qualità in tutti i ruoli, giovani bravi. Come ha detto il tecnico sono tanti e per il suo modo di giocare non è semplice. Ha un’idea precisa di calcio e riesce a ordinare le sue idee, adeguarle ai risultati".

Su Perin

"Avrà fatte le sue valutazioni per andare alla Juve, pensava che fosse il momento di cambiare. Difficile poi rinunciare alla possibilità di giocare la Champions".

Su Immobile e Berardi in ballottaggio in Nazionale

"Sono due ruoli diversi, Immobile però ha numeri pazzeschi. Tutte e due comunque sono forti ma sono ruoli distinti. Dipende da cosa vuole fare il ct".