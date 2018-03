RMC SPORT - Morace: "Sarri, le parolacce non fortificano. Sono stupita"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In diretta a Maracanà, su RMCSport, è intervenuta Carolina Morace, ex calciatrice con oltre 100 presenze con la nazionale italiana:

Sul ruolo del capitano:

"Un capitano è un leader, che traina il gruppo mettendo da parte l'ego personale. Un capitano è sicuro di se stesso ed è un faro per gli altri"

Come reagirà il Napoli al secondo posto?

"Bisognerà vedere come il Napoli gestirà le pressioni, la reazione di Sarri non fa capire che c'è tranquillità nello spogliatoio. Ora gli azzurri devono valutare gli errori e capire dove hanno sbagliato. Il problema del Napoli è che non ha tanti giocatori di livello, ma rimane la squadra che esprime il miglior calcio in Italia".

Come giudica la comunicazione di Sarri?

"Rimango molto perplessa. Sarri non è l'ultimo degli ignoranti e quindi non mi aspettavo che avesse queste brutte uscite sessiste, tipiche di un uomo di poca cultura. Ma in realtà lui è un uomo molto educato. Non è che dire parolacce ti fortifica, anzi, hanno l'effetto contrario. Lui si sta tarpando le ali, precludendosi la possibilità di allenare club di altissimo livello. Un tecnico deve avere la capacità di gestire i media, Allegri ne è un esempio".

La situazione del calcio femminile in Italia. La Juventus è molto attiva...

"La Juventus sta portando la professionalità che al calcio femminile è sempre mancata. Mi auguro che anche gli altri presidenti capiscano che il calcio femminile sia un'opportunità per loro, devono aprire la loro mente. In Europa sono avanti a noi".