RMC SPORT - Moriero: "Italia, credo in Mancini. La Serie B sarà durissima"

L'ex attaccante anche di Inter e Napoli, Francesco Moriero, a RMC Sport Live Show ha parlato così: "Italia? Non è un momento facile ma si sapeva. E' una nazionale giovane e Mancini sta cercando di far fare esperienza a questi ragazzi. Io ho molta fiducia in Mancini e nella sua idea di calcio. Per costruire un'Italia forte ci vuole tempo. In questo momento non dobbiamo guardare i risultati".

Chiesa sugli scudi poi però chi c'è tra i giovani?

"C'è Federico ma anche Politano che gioca nell'Inter. Ci sono dei giovani forti e interessanti poi però tocca alle squadre farli giocare. In Italia si chiedono sempre i risultati e questa mentalità frena i nostri giovani. Bisogna avere la forza di ricostruire il calcio italiano".

Tra Serie B e C sono tanti scontenti e pochi contenti?

"Se non facciamo confusione non siamo italiani. C'è stata tanta confusione in questi mesi. Finalmente si parla di calcio giocato con i campionati che iniziano. In B sarà un campionato a diciannove durissimo perché le squadre hanno investito tanto e sarà una stagione davvero molto agguerrita. Penso che il Lecce potrà essere la sorpresa del campionato perché ha giocatori interessanti. Poi sono curioso di vedere Brescia e Ascoli".

Ronaldo dell'Inter era più forte di Cristiano?

"Per me sì. C'è stato un Fenomeno vero ed era il brasiliano dell'Inter, con tutto il rispetto per il centravanti della Juventus".