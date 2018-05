RMC SPORT - Moriero: "Roma? Bisogna crederci, niente è scontato"

© foto di Federico De Luca

In esclusiva ai microfoni di RMC Sport, il tecnico della Sambenedettese Francesco Moriero ha commentato l’attualità della Serie A e della Champions League, soffermandosi soprattutto sulle sue ex squadre Roma, Inter e Napoli. Queste le sue parole al Var dello Sport:



La Roma può replicare l’impresa in Champions League?

Non bisogna dimenticare la rimonta fatta contro il Barcellona: i giallorossi hanno fatto qualcosa di straordinario. Niente è scontato, bisogna sempre crederci. La gente di Roma saprà dare la spinta alla squadra.

Inter-Juventus?

È stata una partita strana, l’Inter ha lottato fino alla fine ma poi c’è stato un blackout totale. La sconfitta non è stata meritata ma c’è stata anche qualche confusione sui cambi.

Napoli?

Non ha ancora la mentalità della Juventus: gioca un bel calcio ma sbaglia le partite fondamentali.

Lotta Champions?

Tifo per Inter e Roma ma la Lazio gioca spensierata ed ha un ottimo allenatore, merita di entrare in Champions. Penso sia difficile che l’Inter arrivi tra le prime quattro.