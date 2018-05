RMC SPORT - Moser: "Aru vince il Giro? Più facile l'Inter in Champions"

Intervenuto in esclusiva su Rmc Sport ai microfoni di Avanti Lazio, l'ex campione di ciclismo e grande tifoso dell'Inter Francesco Moser ha commentato l'attualità del Giro d'Italia e del campionato. Queste le sue parole:

Lazio-Inter, chi la spunta?

Gara dura. L’Inter ha perso un po’ di occasioni, partite facili e ora ci si ritrova alla bella. Non sono molto soddisfatto di questa stagione dell’Inter visto come era cominciata.

Più difficile che l’Inter vada in Champions o che Aru vinca il Giro?

Che Aru vinca il Giro, ne ha troppi davanti. Il calcio è imprevedibili, le due squadre se la giocano al 50%, mentre Aru ha un 10-15% di superare tutti. Le tappe più dure comunque sono tutte da fare.

Cosa non è andata ad Aru?

Ha fatto bene nelle corse a tappe, è partito come l’uomo più in vista tra gli italiani ma non è in grande condizione. In più sono arrivate persone come Yates e Doumoulin.

Lazio?

Ha fatto un bel campionato, è sempre stata lì in classifica. Vedremo chi la spunta con l’Inter. Questo è lo sport, arrivare secondi non conta niente.

Icardi-Immobile?

Da italiano tifo per Immobile, da interista per Icardi. Vedremo se riusciremo a rimettere in piedi la Nazionale.