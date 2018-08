RMC SPORT - Mutti: "Gasperini? Altro che big, meriterebbe la Nazionale"

© foto di Federico De Luca

Bortolo Mutti, ex tecnico di Palermo, Napoli e Atalanta, ha parlato ai microfoni di RMC Sport: "Senza Nainggolan e Strootman la Roma perde tanto, anche se i nuovi arrivi sono di spessore. Nel suo insieme la squadra giallorossa mi piace. La fisicità di Nzonzi ieri con l'Atalanta è stata determinante. Con un po' di coraggio in più, l'Atalanta ieri avrebbe potuto anche portarsi a casa la vittoria. Non ha approfittato degli spazi che la Roma ha lasciato nella propria metà campo. Regista Napoli? Jorginho ha più geometria, ha tempi diversi da Hamsik che ha più fisicità. Hamsik ha personalità e qualità, deve avere del tempo per adattarsi in quel ruolo". E sul campionato: "Continuo a pensare che l'Inter sia la vera anti-Juve. Se i bianconeri dovessero perdere colpi, i nerazzurri e il Napoli potrebbero giocarsi il titolo". Infine ancora sull'Atalanta: "Sono fiducioso sul ritorno a Copenhagen. Basterà ripetere la prestazione di Reggio Emilia. Gasperini? Lo avrei visto bene anche in Nazionale".