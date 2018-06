RMC SPORT - Mutti: "Il Frosinone ha qualcosa in più del Palermo"

© foto di Federico De Luca

Bortolo Mutti, ex tecnico di Palermo, Napoli e Atalanta, ai microfoni di RMC Sport si è concentrato sulla finale play-off di B tra la squadra rosanero e il Frosinone:

Che partità sarà Palermo-Frosinone?

“Bisogna dare merito al Frosinone di aver ripreso in mano la situazione. Dopo la gara col Foggia c’era uno sconforto incredibile, si rischiava di perdere la Serie A per un gol al 90’. Ma si sono rimboccati le maniche e ora se la giocheranno fino alla fine. Anche il Palermo è un po’ deluso per come è andato il campionato, ma è una squadra molto attrezzata e in più oggi potrà contare su uno stadio pieno”.

Un pronostico?

“Il Frosinone ha qualcosa in più dal punto di vista tecnico sul Palermo e inoltre può contare su 2 risultati su 3”.

Sul futuro delle due squadre:

"Chi salirà di categoria dovrà rinforzare la squadra. Solo La Gumina è un giocatore di rilievo, se quindi chi verrà promosso in A e non acquisterà giocatori importanti rischierà di fare la fine del Benevento”.

Su Zamparini, il presidente del Palermo:

“Ama il calcio, è un grande conoscitore ed è competente. Forse è un po’ stanco e Palermo è una piazza esigente. Ora non so se riuscirà a cedere la società, se dovesse mollare lo farà solo per l'età. È troppo innamorato della città".