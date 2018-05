RMC SPORT - Naletilić: "Pjaca farà la differenza. Rog deve giocare"

Fonte: Intervista di Lorenzo Marucci inviato a Fiuggi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver ritirato il 'Premio Maestrelli', l'importante agente croato Marko Naletilic ha rilasciato la seguente intervista all'inviato di RMC Sport:

Sul premio:

"Sono molto onorato, essendo straniero per me vale di più. È anche uno stimolo per continuare a lavorare di più".

Sul campionato italiano:

"Mi fa tanto piacere che in Italia il campionato sia cresciuto molto a livello di qualità. Ricordiamo che 15 anni fa la Serie A era il campionato più bello al mondo, al pari del NBA del basket oggi. Non esiste alcuna lega che possa mai arrivare a quel livello. Sono contento delle finali di Champions della Juventus negli ultimi anni e della semifinale della Roma".

Pjaca è pronto?

"Deve avere un po' di fortuna questo ragazzo, fermato da tanti infortuni. Ha tante qualità, in Italia nessuno ha visto il vero Pjaca. Farà un grande Mondiale, sarà un protagonista e arriverà al ritiro della Juventus con tanta convinzione e con la giusta motivazione".

Cosa consiglia di fare a Rog?

"Rog merita di giocare, deve farlo per diventare un calciatore importante a livello europeo. Nella prossima stagione deve andare a giocare, o al Napoli o altrove".

È stupito dalla crescita di Brozovic?

"Non sono stupito, le sue qualità sono notevoli. Era una cosa mentale, doveva diventare più maturo. Ha trovato un grande allenatore come Spalletti, uno dei migliori in Europa. È l'uomo giusto per far crescere i talenti".

Badelj rimarrà a Firenze?

"Secondo me sì, gli vogliono troppo bene a Firenze. Milenkovic è tanta roba, se continuerà così diventerà uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Vlahovic è un buon investimento, bisogna avere pazienza per inserirlo in prima squadra".

Quali sono i migliori prospetti croati?

"Coric, appena preso della Roma: è un trequartista che potrebbe diventare un centrocampista centrale. Credo molto in lui, è un buon acquisto."