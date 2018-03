RMC SPORT - Napoli, Albiol: "Vogliamo far sentire il fiato sul collo alla Juventus"

Fonte: dall'inviato Marco Frattino

Queste le parole del centrale azzurro Raul Albiol, match-winner per il suo Napoli contro il Genoa, dalla zona mista: "La Juve è un rivale fortissimo, lo sappiamo. Hanno vinto sei Scudetti di fila e giocato due finali di Champions, noi vogliamo stare con loro. Noi diamo tutto ogni partita per vincere, ma sappiamo che non è facile. Adesso dobbiamo dare il massimo. Pro e contro rispetto alla Juve? Non abbiamo l'Europa, ma loro da sempre giocano così e non gli cambia molto. Vogliamo far valere le ultime cinque partite, e per farlo dobbiamo vincere le prossime quattro. Se loro non pareggiano o perdono mai non possiamo fare niente, il pari loro ci è servito tantissimo. Ora dobbiamo solamente vincere, vogliamo anche giocare bene ma queste partite sono toste. A volte serve una palla inattiva o un tiro da fuori. Calendario? Cambia poco, loro devono vincere così come noi. Nelle prossime settimane dovremo lavorare bene, soprattutto noi che rimarremo qui a Napoli in modo da essere subito pronti a giocare contro il Sassuolo", le dichiarazioni dello spagnolo a RMC Sport.