RMC SPORT - Napoli, Tonelli: "Niente calcoli, divertiamoci. E grazie Crotone"

Tutto è cambiato per il Napoli. Che arriva allo scontro diretto con la Juventus a -4 dalla Juve. Dopo la vittoria sull'Udinese ne ha parlato ai media presenti, fra cui RMC Sport, il difensore azzurro Lorenzo Tonelli, oggi in gol: "Non va bene fare calcoli, pensare agli altri. Noi dobbiamo pensare a noi, fare quello che sappiamo fare. Divertirci e far divertire la gente. Se iniziamo a fare calcoli sui punti non ha senso, ti portano via energie e basta".

Il gol nel DNA, anche da difensore.

"Io credo nel lavoro che ci viene proposto in settimana. So per esperienza, già a Empoli con Sarri avevamo fatto tanti gol su palla inattiva, che portano tanti punti".

Nona rimonta stagionale. Spinti dal boato del San Paolo o avete dato qualcosa voi in più?

"Il tifo ti fa tirare fuori qualcosa in più. Però le sensazioni che avevo durante la partita erano positive, si percepiva che prima o poi saremmo riusciti a ribaltare la situazione. Il tifo ti aiuta, ma per me era una partita che prima o poi avremmo portato dalla nostra".

L'esperienza della Juve contro l'entusiasmo del Napoli, chi avrà la meglio?

"Speriamo noi".

Un grazie al Crotone?

"Grazie, grazie".