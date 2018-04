RMC SPORT - Nava: "Milan, tieni i big: servono 3 top player"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Su RMC Sport si parla di Milan con Stefano Nava, ex calciatore rossonero e attuale tecnico delle giovanili a Milanello:

Gattuso ha meritato il rinnovo?

"Ha meritato la possibilità di continuare con il Milan. Il tecnico per una squadra è importante, ma i giocatori sono decisivi. La società quindi dovrà mettere nelle sue mani un grande organico, al fine di far tornare il Milan ai fasti di un tempo".

Il Milan dove deve rinforzarsi?

"Già cedendo i migliori diventa difficile. Se i top player verranno ceduti, sarà difficile fare il salto di qualità. Per tornare a competere per le prime posizioni servono almeno tre grandi pedine, una per reparto. Se il sacrificio di Donnarumma o Suso ti consente di finanziare altre operazioni importanti, allora si potrebbe fare. La società sta lavorando bene, nell'ultimo mercato ha fatto grandi cose"

Il Milan in Europa...

"Non dobbiamo più fare le comparse in Europa. Il Milan deve tornare a essere un punto di riferimento, come insegna la storia. Siamo fiduciosi".