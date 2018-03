RMC SPORT - Nela: "Balotelli? Difficile posizionarlo a livello tattico"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In diretta su RMC Sport, durante 'Maracanà', Sebastiano Nela ha commentato l'esclusione di Balotelli dalle ultime convocazioni della Nazionale:

"Non c'è niente più forte di un gruppo, sopratutto in uno sport come il calcio. Ci sono delle regole che bisogna rispettare, quindi non so se sia il caso di dare un'altra occasione a Balotelli, che sicuramente sarà maturato in questi anni. A livello tattico è un problema: non saprei dove metterlo, non capisco ancora il suo ruolo, farei fatica".