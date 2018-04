RMC SPORT - Nela: "Benatia sbaglia tutto. La Juve faticherà con l'Inter"

Come ogni lunedì e giovedì, dalle 13 alle 14, su RMC Sport parte 'L'Ora del Campione' con Sebino Nela ospite in studio. Ecco alcune delle parole dell'ex giocatore di Roma e Napoli:

Cosa ha sbagliato Benatia nel marcare Koulibaly?

"Benatia ha sbagliato tutto. Non ha marcato Koulibaly nè a uomo e nè a zona, un brutto errore di concentrazione. Se marchi così in Italia ogni tanto ti può andare bene, ma in Inghilterra per esempio prenderesti almeno 3 gol a partita. A prescindere dalla prestazione, nella Juventus sono mancati i singoli: nessun giocatore bianconero è riuscito a fare una giocata. È brutto finire una partita senza aver fatto alcun tiro in porta. Questa Juventus farà fatica sia contro l'Inter che all'Olimpico contro la Roma. Ovviamente bisogna dare i meriti di ciò anche alla squadra avversaria, al Napoli".

Allegri ha difeso i suoi giocatori in conferenza stampa dopo la sconfitta col Napoli...

"Un allenatore deve dire queste cose, che siano sincere o no: la Juventus poi è ancora davanti al Napoli, non deve buttare tutto all'aria. Allegri si sta rendendo conto che la sua squadra vive un periodo di flessione, deve essere bravo a gestire le forze in questo rush finale".

Come finirà domani Liverpool-Roma?

"Un gol Salah lo farà, ma la Roma riuscirà a rimontare: credo finirà 1-2."

Sul lavoro di Zenga a Crotone:

"Quando ti salvi con queste squadre, vuol dire che hai fatto tanto. Sarebbe di straordinaria importanza per il Crotone rimanere in Serie A. Il Benevento retrocesso? Faccio i complimenti a De Zerbi, un allenatore bravissimo che fa giocare a calcio le sue squadre. Tanto di cappello, queste sono le cose che mi fanno piacere".