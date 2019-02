L'ex giocatore, ora dirigente Sebino Nela è intervenuto su RMC Sport nel corso della trasmissione Maracanà.

Sulla Juventus a rischio eliminazione in Champions League e il percorso del Napoli in campionato.

"Se la Juventus verrà eliminata si potrà parlare di stagione fallimentare. Il Napoli può accorciare domenica, ma il suo secondo posto finale non sarebbe un fallimento".

Sul derby capitolino.

"La Lazio arriva al derby in una situazione di inferiorità, la Roma è favorita. L'avvicinamento mi sembra pro Di Francesco, poi il derby spesso ribalta tutto".