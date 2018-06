RMC SPORT - Nela: "Inter, prendi Higuain. Balotelli migliora"

Su RMC Sport durante 'L'Ora del Campione', Sebino Nela si è soffermato sulla Nazionale italiana e sulla situazione di Maurizio Sarri:

Sull'Italia:

"L'Italia contro la Francia qualcosa ha fatto, ma ho sentito troppi complimenti. La nostra Nazionale è da rifondare completamente, Mancini dovrà lavorare tantissimo nei prossimi anni. Balotelli? Per me è stato il migliore in campo venerdì sera, mi è piaciuto il suo atteggiamento, ha fatto dei passi in avanti rispetto alla gara contro l'Arabia Saudita. Le partite non si vincono solo con la tattica, servono le giocate dei singoli che noi non abbiamo. Manca il talento nel gruppo azzurro".

A parità di condizione fisica, chi ti piace di più tra Balotelli, Immobile e Belotti?

"Sono tre giocatori diversi tra loro. Quando parliamo dei nostri attaccanti dobbiamo essere sinceri e dire la verità: non sono forti come Lewandowski, Higuain e Icardi".

Sarri rischia di non allenare il prossimo anno...

"Capita nel calcio, le panchine sono sempre quelle. Una società quando deve prendere un nuovo allenatore valuta il suo profilo a 360°, considerando anche le competenze comunicative e di gestione fuori dal campo, non solo il bel gioco viene preso in esame".

Higuain più 50 milioni per Icardi: chi ci guadagnerebbe nello scambio?

"Io lo farei subito, ci guadagnerebbe l'Inter. Higuain è un fuoriclasse".