RMC SPORT - Nela: "Italia, sensazioni positive. Ventura mi piace"

Le parole di Sebino Nela, rilasciate a RMC Sport durante la sua rubrica 'L'Ora del Campione" :

Oggi ci sarà Italia-Arabia Saudita, la prima uscita di Mancini come ct...

"Non mi aspetto nulla, solo una buona organizzazione di squadra. Oggi comincia un percorso di lavoro: spero di vedere una squadra in campo con le giuste distanza, che si sappia muovere insieme. Sensazioni? Bisogna essere positivi, la Nazionale è giovane e vuole divertirsi. Pirlo darebbe una grande mano a Mancini, si lavora non solo in campo, ma anche fuori".

Ventura ieri è tornato a parlare...

"A me è sempre piaciuto come allenatore, mi ha fatto divertire fin dai tempi del Bari e del Pisa. Ha commesso degli errori, per carità, ma non vedo perchè non debba più allenare. Anche i giocatori sbagliano una stagione, ma non smettono di fare questa professione".