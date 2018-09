RMC SPORT - Nela: "Juve, Dybala non pensi alla concorrenza con Berna"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

'Ora del Campione' ogni giovedì su RMC Sport, con Sebino Nela: "La Roma ha vinto contro il Frosinone, quindi aspetterei a dire che i giallorossi siano ripartiti. Non penso che nel derby contro la Lazio, Di Francesco schieri di nuovo la formazione utilizzata ieri sera. Juventus? Non dobbiamo pretendere che Dybala ogni partita faccia 2-3 gol, nonostante sia un giocatore straordinario. L'argentino deve pensare a se stesso, non alla concorrenza di Bernardeschi. È ancora presto per dire che lo Scudetto sarà un affare solo di Juve e Napoli, che è partito molto bene in campionato".