L'ex calciatore, ora dirigente, Sebino Nela è intervenuto a RMC Sport nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue dichiarazioni: "Tra Allegri e Mourinho sceglierei senza dubbio il tecnico della Juventus. Il portoghese è un grande gestore, ma le sue squadre non hanno mai giocato bene, non mi piace il lavoro fatto in campo sai giocatori. Il derby di Milano? Non sarà una partita spettacolare, ma combattuta: credo vincerà l'Inter, forse per 1 a 0".