RMC SPORT - Nela: "Sarri? A volte meglio star zitti. Non è profilo da Juve"

Nel Maracanà pomeridiano, su RMCSport, è intervenuto come di consueto Sebino Nela, ex giocatore della Roma che si è espresso sui temi più rilevanti dell'ultima giornata di campionato, iniziando dallo stop del Napoli e dalla conferenza stampa post partita di Mister Sarri: "Il personaggio è questo, prendere o lasciare. Però una cosa dobbiamo dirla: Sarri difetta in comunicazione, questo è ovvio. Se non vuoi rispondere alla domanda puoi tranquillamente stare in silenzio e passare avanti. Comunque non lo reputo un profilo giusto per la Juventus".

Anche Spalletti però nel post partita ci è andato duro con la propria squadra...

"Ha evidenziato una lacun ache probabilmente già si sapeva, ma doveva esser più preciso. Dove è che manca qualità? A centrocampo? In attacco? Io non avrei detto nulla, ma lui spesso ha queste uscite. Rimane il fatto che la squadra ha un grandissimo centravanti, ma manca qualcosa nel resto dei reparti".