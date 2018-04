RMC SPORT - Nela: "Sarri, ogni tanto serve la palla lunga in area"

Durante 'L'Ora del Campione', in diretta su 'RMC Sport', Sebino Nela ha parlato della corsa Scudetto, di Sarri e della situazione dell'Inter di Spalletti.

Sul gioco di Sarri:

“A me fa piacere avere nel campionato italiano allenatori come Sarri, che hanno una filosofia ben definita, ma all’interno di una stagione ci sono sempre delle partite bloccate, difficili, e in queste non fa male alzare la palla in area di rigore, sfruttando una vera prima punta. È importante anche saper vincere le partite sporche e difficili”.

Domenica ci sarà lo scontro diretto allo Stadium...

“Dobbiamo comunque dire grazie a Sarri e al suo Napoli, il campionato italiano è uno dei pochi a essere ancora aperto. Preferisco stare davanti come la Juventus che inseguire, meglio essere la lepre”.

Perchè l'Inter fatica così tanto a segnare?

“Spalletti ha sempre sottolineato la mancanza di qualità, è inammissibile che un esterno come Candreva ancora non abbia segnato alcun gol. L’Inter è una squadra fisica ed è comunque lì, a lottare per la Champions. Molti meriti sono di mister Spalletti”.

Un giudizio sul derby di ieri?

"Non mi è piaciuto il derby, pensavo che Lazio e Roma segnassero dopo il turno nelle coppe, invece no".