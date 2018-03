RMC SPORT - Nela: "Schick e Defrel da recuperare. Raiola esagerato"

Sebino Nela, ospite nella trasmissione 'Maracanà' su RMC Sport, ha parlato della Roma e di Mino Raiola:

Su Schick e Defrel:

"Schick ha un grande potenziale che deve ancora riuscire a esprimere. Può diventare un giocatore importante per la Roma. Se Defrel vale tutti quei soldi spesi? Al momento no, con il Sassuolo aveva fatto vedere tante cose buone, ma con la Roma no. È un giocatore che va recuperato".

Come commenta le parole di Mino Raiola?

"Ha un dizionario di poche parole. Ha esagerato con le dichiarazioni che ha fatto, bisognerebbe limitare l'uso di un certo tipo di linguaggio".