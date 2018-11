RMC SPORT - Nicchi: "Non si può andare avanti così. Tolleranza meno uno"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A margine del Consiglio Federale ha parlato Marcello Nicchi, numero uno della Associazione Italiana Arbitri. "Parlerà il presidente Federale, l'argomento è stato affrontato, è grave. Spero che si volti pagina, perché non si può andare avanti così. Non è possibile mandare i nostri ragazzi al macello, sono giovani e bravi, bisogna mandare un messaggio di cultura che si fa fatica a trasmettere".

Sulle parole di Rizzoli. "Ha richiamato una norma, ci sono pochi spazi per pensare diversamente. Bisogna far l'annuncio con il quarto uomo per smettere, se non succede richiami i giocatori a centrocampo per farli concludere, altrimenti li mandi tutti nello spogliatoio ed entra in funzione il delegato della forza pubblica".

Sulla mancata applicazione. "In Italia ce ne sarebbero da fare di discorsi... noi facciamo quello che ci dice il regolamento. Serve che tutti diano un contributo per diffondere la cultura. Non c'è bisogno di fare nuove norme, solo di applicarle. Tolleranza meno uno, non zero. È un problema Nazionale, noi dell'AIA siamo parte lesa".