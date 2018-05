RMC SPORT - Nocerino: "Errori di Donnarumma hanno abbattuto la squadra"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

L’ex giocatore del Milan, Antonio Nocerino, è intervenuto telefonicamente su RMC Sport, nel corso della trasmissione “Maracanà”. Queste le sue dichiarazioni sulla finale di Coppa Italia vinta dalla Juventus per 4 a 0 contro i rossoneri.

Nel secondo tempo la Juventus ha travolto il Milan. Donnarumma non è l’unico responsabile.

Sicuramente ha fatto qualche errore e sicuramente ne farà tanti altri. È un giocatore giovane, e questi stop possono solo rafforzarlo. Gli errori di Donnarumma hanno mentalmente abbattuto la squadra, ma non bisogna dare la colpa del ko a Gigio. La Juventus è fortissima: se gioca male il campione le risolve la partita. Se gioca bene diventa devastante.

Gattuso ha caricato la squadra di troppe pressioni?

Non credo. Mentalmente queste sono partite che caricano da sole i giocatori. Il problema secondo me non è l’allenatore, ma i giocatori che non sono abituati a queste partite.

Douglas Costa?

Lo seguivo già in Germania, non deve mai stare in panchina. È un giocatore che spacca le partite, le ammazza.

Buffon dovrebbe continuare a giocare anche il prossimo anno?

Conoscendo Gigi vorrei che continuasse. Anche ieri ha dimostrato di star bene mentalmente e fisicamente, non deve smettere. L'età è solo un numero.

Qual è la qualità migliore di Allegri?<

Nello spogliatoio dice sempre che lui non conta niente, che contano solo i giocatori. Su questa cosa ci crede veramente. Ha grande umiltà. Allegri cura ogni dettaglio con i suoi giocatori.

De Vrij, a un passo dall'inter, dovrebbe giocare la partita decisiva nell'ultima giornata di campionato proprio contro i nerazzurri?

Bisognerebbe avere l'assoluta certezza che lui abbia firmato per l'Inter. Fossi un dirigente della Lazio parlerei con il giocatore per prendere una decisione insieme.