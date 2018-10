RMC SPORT - Oddi: "Roma, una passeggiata contro il Viktoria"

Emidio Oddi, ex giocatore della Roma, ha parlato a RMC Sport Live Show nel corso del match dei giallorossi in Champions League: "La Roma stasera sta facendo una passeggiata. Si vede che non hanno grosse difficoltà a giocare contro il Viktoria Plzen. Vincere il derby dà una forza incredibile e con quella vittoria i giocatori si sentono più forti, più sicuri e stasera si vede tutto questo. La Roma aveva bisogno di una vittoria così ma gli avversari sono anche al di sotto delle previsioni che si erano fatte. Con questa vittoria la Roma dà morale e fiducia in vista delle prossime partite".

La Roma può ripetere la passata stagione?

"Per me sì perché Di Francesco è un grande allenatore. Ha dovuto ritrovare gli equilibri e le certezze, non ha mollato e adesso la Roma è tornata a giocare bene".

Schick sino ad ora è una delusione?

"Sì anche perché è molto simile a Dzeko e per me non possono giocare insieme, anche se Di Francesco continua ad insistere con questi esperimenti. Kluivert e Under sono giovani e se la Roma crede in loro si possono fare belle cose. Anche Kluivert può avere tata forza dal gol fatto stasera".