RMC SPORT - Oddo: "Higuain sacrificato per gli equilibri. CR7 a sinistra"

In diretta nel 'Maracanà' di RMC Sport - per commentare la 2° giornata di Serie A - c'è Massimo Oddo, ex allenatore dell'Udinese ed ex giocatore di Milan e Lazio:

Dybala, Ronaldo e Mandzukic possono giocare insieme?

"Possono giocare insieme, i campioni possono farlo: sarebbe un 4-3-3 con un tridente perfetto. Ronaldo si esprime meglio quando parte da sinistra e si accentra, quando guarda sempre la porta e Mandzukic per me è una punta centrale. Il croato si sacrifica molto e può fare l'esterno, ma non è il suo ruolo naturale".

La Juventus avrebbe dovuto tenere Higuain?

"Sicuramente sì, ma nella Juve ci sono talmente tanti campioni che bisogna solo sceglierli. Credo che sia stato sacrificato per una questione sia economica ma anche per mantenere gli equilibri tecnici. Non si può avere troppa abbondanza, troppi campioni in uno stesso ruolo".

Su Napoli-Milan:

"La vera differenza rispetto all'anno scorso è che il Milan si è rinforzato tanto, ma questo non vuole dire che farà meglio: dovrà dimostrarlo sul campo. Fare pronostici è difficile, sopratutto nelle prime giornate di campionato. È ancora il famoso calcio d'agosto, le squadre non sono ancora sugli stessi livelli mentali e fisici. Rimane una partita bellissima da vedere con due formazioni di assoluto valore".

Su Lotito-Inzaghi:

"Da uomo di calcio vi posso garantire che sono cose che succedono, è anche giusto che ci sia il confronto quotidiano. L'importante è non essere permalosi e Inzaghi è un ragazzo intelligente, è una situazione che gli sarà già capitata in passato. L'unica differenza dalla normalità è che questa telefonata sia diventata di dominio pubblico".