RMC SPORT - On. Gasparri: "Roma-Liverpool? Un furto, l'arbitro in malafede"

L'Onorevole Maurizio Gasparri, intervenuto a 'Maracanà' su RMC Sport, è tornato sugli errori arbitrali di Roma-Liverpool, semifinale di ritorno di Champions League.

"C'è ancora motla rabbia, perchè la Roma contro il Liverpool ha subito un furto. È stata un'azione volontaria e deliberata, gli errori sono stati troppo vistosi ed evidenti: ai giallorossi sono stati negati due rigori lampanti. Non credo nella buona fede dell'arbitro, davvero incapace. Il guardalinee andrebbe radiato per quel fuogioco fischiato a Dzeko. Spero venga fatta una verifica. L'UEFA gestisce in maniera inadeguata una manifestazione così importante".

Cosa dovrebbe fare Collina?

"Collina, il capo degli arbitri in Europa, farebbe bene a fare un passo indietro, esiste gente che si è dimessa. Non può essere considerato un intoccabile".