Franco Ordine, collega de Il Giornale, ha parlato ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”:

Sulla sentenza UEFA: "Elliott non è rimasto contento e soddisfatto della sentenza UEFA. Io personalmente trovo che siano stati usati due pesi e due misure tenendo conto delle rivelazioni che sono uscite su PSG e Manchester City. Credo che la UEFA non abbia 'apprezzato' il fatto di essere stata smentita dal Tas".

Su Montolivo: "Non c'è un motivo per cui Gattuso dovrebbe avercela con Montolivo. L'unica questione è un contenzioso con la vecchia società cinese. Spero che Rino passi sopra su questa questione, soprattutto in questo momento di emergenza".