RMC SPORT - Orrico: "Di Biagio va confermato in Nazionale"

Dalle dimissioni di Sabatini alla corsa Scudetto, passando per la nazionale italiana. Questi i temi toccati da mister Corrado Orrico, intervenuto su RMC Sport a 'Maracanà'.

Come si spiegano le dimissioni di Sabatini?

"Cambio pragmatico in una stagione deludente, anche se l'Inter ha ancora la possibilità di riaddrizzarla"

Confermerebbe Di Biagio in Nazionale?

"Io sì. Quando si deve ricostruire bisogna puntare su un tecnico proveniente dalle rappresentative giovanili, anche le altre nazionali, come Spagna e Germania, hanno fatto la stessa scelta. Sarebbe saggio che la FIGC confermi Di Biagio, che si troverebbe ad allenare ragazzi che ha già avuto in passato".

Sull'esclusione di Balotelli:

"Di Biagio ha ascoltato i vecchi senatori, contrari al ritorno di Balotelli, che nel Mondiale in Brasile si è reso protagonista di comportamenti non professionali. Se la Nazionale troverà la sua strada, trovando gioco e risultati, allora ci sarà la forza di inserire Balotelli, ma non adesso, non in un momento di difficoltà estrema. Approvo la scelta di Di Biagio".

Sulla corsa Scudetto:

"Si stanno affrontando due scuole di calcio totalmente differenti. Allegri ha una squadra tipicamente italiana, Sarri invece sta percorrendo una strada diversa, più difficile. Credo che l'italianismo dei bianconeri avrà la meglio nello scontro diretto dello Stadium, quando si deciderà la corsa Scudetto".