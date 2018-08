RMC SPORT - Orrico: "L'Inter con Nainggolan arriverà davanti al Napoli"

L'ex tecnico dell'Inter, Corrado Orrico, ha commentato la situazione in casa nerazzurra ai microfoni di RMC Sport: "Conosco a fondo Spalletti, quando rientrerà Nainggolan comincerà la cavalcata verso i primi posti. Credo che alla fine l'Inter arriverà davanti al Napoli. Adesso è presto per giudicare, non possiamo prendere in esame solo i primi due risultati. La classifica dell'Inter va vista a Natale, non adesso. Napoli? La scelta di Hamsik regista si rivelerà decisiva quando i suoi compagni al #Napoli capiranno come si devono smarcarsi per ricevere palla".