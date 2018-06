RMC SPORT - Palmeri: "Impressionato da Smolov"

Tancredi Palmeri, giornalista, a RMC Sport Mundial ha parlato direttamente dalla Russia del Mondiale con la prima gara andata in scena nel pomeriggio: “Russia-Arabia Saudita nel primo tempo era stata agonisticamente interessante poi però gli ospiti in difesa sono esplosi ed è bastato un attimo alla Russia per segnare. Golovin? Bene ma io sono rimasto impressionato da Smolov che è stato il vero protagonista secondo me”.

La Russia passerà il turno?

“Non lo so, già contro l’Egitto sarà una gara diversa, con o senza Salah perché Cuper in panchina è un tecnico molto esperto. Credo che con ritmi più alti la Russia andrà in difficoltà”.