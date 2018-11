RMC SPORT - Palmeri: "Inter, 30% di possibilità di passare il turno"

Tancredi Palmeri, giornalista, a RMC Sport Live Show parla delle italiane in Champions League. Ecco le sue parole:

Sul Napoli

"Gol preso pesante? Sì, per lo scontro diretto con il Liverpool. Al novantesimo boato del San Paolo per un presunto pareggio a Parigi, che però non è stato così. Sarebbe beffardo uscire fuori per un gol. Il Liverpool di solito ad Anfield non aspetta il momento per colpire, ma ti dà una scarica di colpi. Il Napoli non ha sbagliato nulla in Champions se non a Belgrado. Con Liverpool e PSG non si può rimproverare nulla, anzi. Il Napoli non ha mai avuto paura nelle partite chiave. L’effetto Anfield non è paragonabile ad altri stadi, deve pensare di non aver fatto ancora niente. Così può passare".

Sull’Inter

"Riuscire a pareggiare a Londra era importante. Non mi stupirei se il Barcellona cambiasse 8-9/11 per lo scontro finale con il Tottenham. Potrebbe essere in vacanza il Barcellona, al Camp Nou si può vincere, quindi credo che le possibilità ora siano 30% Inter e 70% Tottenham".