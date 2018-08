RMC SPORT - Palmeri: "Inter indecente, prestazione inspiegabile"

L'intervento di Tancredi Palmeri di BeIN Sports su RMC Sport:

Sul momento difficile dello United:"

"Avevo espresso i miei dubbi sullo United da tempo, la situazione in casa del Manchester non è facile. C'è la famosa crisi del terzo anno di Mourinho: è successo sia al Chelsea che al Real Madrid, all'Inter per fortuna ha vinto il triplete nel secondo anno. Pogba? Mancano 10 giorni alla chiusura del mercato in Spagna e tutto può succedere, anche se credo sia improbabile un suo possibile trasferimento".

L'Inter sarà ancora l'anti-Juve?

"Non esiste l'anti Juve, per me poi non lo è mai stata l'Inter. Si può dire che è la squadra più attrezzata per arrivare al secondo posto, questo sì. Fermo restando che l'arbitro domenica ha sbagliato, la prestazione dei nerazzurri è disarmante e inspiegabile. L'Inter si è fatta portare a spasso dal Sassuolo, è inconcepibile l'atteggiamento della formazione di Spalletti che non deve impiccarsi nel 4-2-3-1. Ho visto una squadra spezzata, quei due lì in mezzo non sono in grado. Brozovic non è continuo, Lautaro non è un numero dieci dal punto di vista tattico".