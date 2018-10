RMC SPORT - Palmeri: "Juve, meglio Dybala di Ronaldo con lo United"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tancredi Palmeri, opinionista, è intervenuto durante RMC Sport Live Show per parlare della serata di Champions. In particolare sulla Juventus ha detto: "Lo United non ha proposto molto, la Juve ha fatto quello che ha voluto per gran parte della partita, ma ha faticato nel finale. Serata positiva per Ronaldo, ma è stato più un valore aggiunto Dybala. Ronaldo è più isolato. Avesse avuto un Cristiano scintillante, ci sarebbe da recriminare".