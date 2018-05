RMC SPORT - Palmeri: "Milan, arriverà una condanna. Accusa particolare"

Tancredi Palmeri, giornalista di beINSport e opinionista di Tuttomercatoweb.com, in diretta nel RMC Live Show ha commentato la notizia dell'ultima ora riguardante il Milan, rimandato a giudizio dalla UEFA:

"Temporale forte sul Milan. Formalmente la società non è condannata, ma quando la Uefa ti manda a giudizio, le probabilità che avvenga una condanna sono molto alte. L'esclusione dalle coppe? Aspettiamo un attimo, anche se rimane una situazione molto concreta. Non è l'unica via che si potrebbe percorrere. Una sanzione arriverà sicuramente, perchè la questione è andata avanti per molto tempo e l'Uefa si aspettava di avere un feedback che giustificasse il tutto. La natura dell'accusa è particolare: non è dimostrata la copertura del piano industriale presentato dal Milan".