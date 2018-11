RMC SPORT - Palmeri: "Mourinho? No vergogna. Come Higuain e Ronaldo"

L'intervento di Tancredi Palmeri, inviato di BeIN Sports e opinionista di RMC Sport, durante il corso del 'Live Show':

Domani ci sarà Boca-River, finale d'andata della Coppa Libertadores...

"Non potrà mai più accadere, già il prossimo anno ci sarà la finale unica a campo neutro. È una cosa assurda, è la fine del mondo. Sono due squadre che appartengono a due zone della città. Non comprerei mai il biglietto, è giusto che allo stadio ci vada chi ne ha vissute tante di queste partite, mi sentirei in colpa. Non è chi la vince questa finale, il problema sarà chi la perde...".

Sul gesto di Mourinho:

"Secondo me si è caricato troppo di significato un gesto ironico, ribadito con molta leggerenza da Ancelotti oggi in conferenza stampa. Ci sta la rivalità, ci stanno gli insulti e ci sta che lui risponda senza fare il dito medio o un altro gestaccio. Fa sorridere poi che sia stato proprio Bonucci a fare la morale al portoghese. Quando Higuain un paio di stagioni fa, durante il riscaldamento di Napoli-Juventus, è stato beccato dai tifosi azzurri e lui ha alzato le mani non ho pensato a uno scandalo, neanche i giornali il giorno dopo hanno parlato di vergogna. Stesso discorso per l'esultanza di Ronaldo per il gol all'Inter nel derby con la maglia del Milan".